Zürich - Nach wie ist US-Präsident Donald Trump und seine Zollpolitik der stärkste Impulsgeber für den Devisenmarkt. Und so wirkt am Montag der Zollhammer gegen die EU vom vergangenen Freitag noch nach. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1384 gehandelt. Das ist zwar etwas weniger als am Morgen (1,1407), aber deutlich höher als am Freitagnachmittag (1,1337). Zum Franken hat der Greenback kurzzeitige Gewinne ebenfalls wieder verloren und ...

