Fürth - Thomas Kleine und Milorad Pekovic werden auch in der kommenden Saison das Trainerteam der SpVgg Greuther Fürth bilden. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt. Kleine bleibt Cheftrainer, Pekovic Co-Trainer.Sportdirektor Stephan Fürstner sagte, das Duo habe in einer schwierigen Situation die Mannschaft erfolgreich durchs Saisonfinale geführt. "Beide haben es geschafft, unsere Mannschaft über die Ziellinie zu bringen", sagte Fürstner. In der neuen Saison wolle man gemeinsam einen Umbruch in der Mannschaft gestalten.Kleine kündigte an, man wolle vom ersten Trainingstag an an einer mutigen Spielweise arbeiten. Pekovic verwies auf die gute Zusammenarbeit: "Wir sind in den entscheidenden Wochen schnell zusammengewachsen." Die Vorbereitung beginnt am 25. Juni mit dem Trainingsstart.