Zürich - Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump war auch am Montag der Impulsgeber für den Schweizer Aktienmarkt. Ging es am Freitag nach der Ankündigung neuer Zölle auf Waren aus der EU noch steil nach unten, kam es am Berichtstag zu einer ebenso steilen Gegenbewegung. Trump kündigte nämlich an, die von ihm für Anfang Juni angekündigten zusätzlichen Einfuhrgebühren für EU-Produkte in Höhe von 50 Prozent nun um gut einen Monat auf den 9. Juli ...

