Bochum - Der VfL Bochum hat den Verteidiger Leandro Morgalla für die kommende Saison vom FC Red Bull Salzburg ausgeliehen. Das teilte der Verein am Montag mitDer 20-Jährige bestritt bisher 19 Bundesligaspiele für den österreichischen Rekordmeister und kam auch in der Champions League zum Einsatz.Morgalla wurde im hessischen Biedenkopf geboren und wuchs in München auf. Seine Karriere begann er bei der SpVgg Unterhaching, bevor er zum TSV 1860 München wechselte. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und absolvierte 42 Spiele in der 3. Liga. Seit 2023 steht der Defensivspieler in Salzburg unter Vertrag."Leandro Morgalla ist ein vielseitiger Verteidiger, der sowohl außen als auch in der Mitte spielen kann", sagte VfL-Geschäftsführer Dirk Dufner. Der Spieler selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich hatte gute Gespräche mit dem VfL und spürte, dass sie mich unbedingt haben wollten."