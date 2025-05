Der mexikanische Peso hält seine Gewinne, während der Druck auf den US-Dollar zunimmt.Die US-Anleihemärkte öffnen am Dienstag wieder, was zur nächsten Bewegung des Paares beiträgt.USD/MXN bleibt in einem Abwärtstrend mit unmittelbarem Widerstand bei 19,30. Der mexikanische Peso (MXN) erfährt am Montag eine stetige Aufwertung gegenüber dem US-Dollar ...

