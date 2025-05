Liverpool - Im englischen Liverpool ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren.



Die Merseyside Police teilte mit, dass der Vorfall auf der Water Street am Rande der Meisterparade des FC Liverpool stattfand und der Fahrer des Fahrzeugs vor Ort festgenommen wurde.



Der Rettungsdienst ist derzeit vor Ort und bewertet die Lage. Die North West Ambulance Service teilte mit, dass ihre Teams in Zusammenarbeit mit anderen Rettungskräften daran arbeiten, den Betroffenen so schnell wie möglich medizinische Hilfe zu leisten.



Mindestens drei Verletzte wurden Berichten zufolge bereits abtransportiert. Die genaue Zahl der Verletzten sowie die weiteren Hintergründe des Vorfalls waren allerdings zunächst unklar.





