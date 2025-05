Das bekannte Muster scheint sich zu wiederholen. Nachdem US-Präsident Donald Trump Ende vergangener Woche massive Zölle für Importe aus der EU ankündigte, kam es in den hiesigen Nachtstunden zu Montag nun zum vorläufigen Rückzieher. Statt bereits am 1. Juni sollen die Aufschläge erst am 8. Juli in Kraft treten. Darum bat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nun soll es in die Verhandlungen ...

