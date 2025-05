Krypto News: 580.250 Bitcoin - Strategy kauft wieder nach, BTC Kurs steigt

Michael Saylor oder besser gesagt Strategy hat es wieder getan. Der Softwarehersteller aus Virginia hat erneut Bitcoin gekauft. Rund 427 Millionen US-Dollar hat das Unternehmen in 4.020 BTC zu einem Durchschnittskaufpreis von 106.237 US-Dollar investiert. Damit steigt der Gesamtbestand des Unternehmens auf 580.250 Bitcoin. Bereits seit 2020 hat Michael Saylor den Fokus des Unternehmens auf das "digitale Gold" gelegt. Langfristig soll Strategy zu einer "Bitcoin Development" Company werden und sich auf das Halten und Kaufen von BTC konzentrieren. Allerdings wird Strategy sein Kerngeschäft in Business Intelligence und Analytics ebenfalls beibehalten.

Bitcoin auf Erholungskurs

Nachdem der Bitcoin sich über das Wochenende konsolidierte und der Kurs kurzfristig auf 107.000 US-Dollar zurückging, trampeln die Bullen heute schon wieder. In den letzten 24 Stunden stieg der BTC um 1,64 Prozent und wird derzeit bei 109.000 US-Dollar gehandelt. Schon am Wochenende deutete Michael Saylor übrigens an, dass ein weiterer Bitcoin Kauf von Strategy bevorsteht. Er postete auf X den Strategy Portfolio Tracker mit der Bemerkung: "Ich kaufe nur Bitcoin mit Geld, bei dem ich es mir nicht leisten kann, es zu verlieren"

I only buy bitcoin with money I can't afford to lose. pic.twitter.com/h7pnFB8yvU - Michael Saylor (@saylor) May 25, 2025

Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich der Markt in dieser Woche entwickelt. Ein positives Zeichen gab es. Der US-Präsident ruderte im Hinblick auf Strafzölle gegen die EU wieder einmal zurück.

BTC Bull Token - Bitcoin Einstieg leicht gemacht

Zugegeben, nicht jeder hat das Budget von Strategy, wenn es um den Kauf von Bitcoin geht. Das neue Projekt BTC Bull Token ermöglicht jetzt den Einstieg in den BTC zum Meme-Coin Preis - sozusagen. Denn BTCBULL Token belohnt seine Hodler mit Bitcoin Airdrops, jedes Mal, wenn das "digitale Gold" bestimmte Kursmeilensteine erreicht.

Über den ersten BTC Airdrop können sich BTCBULL Hodler bei einem Kurs von 150.000 US-Dollar freuen. Danach geht es in 50.000 US-Dollar Schritten weiter. Das heißt, weitere Bitcoin Airdrops gibt es bei einem Kurs von 200.000 US-Dollar, 250.000 US-Dollar und so weiter.

BTC Bull Token: Das Staking und das Burning

Das Team hat außerdem seinem Token ein automatisches Burning eingebaut, das ebenfalls beim Erreichen bestimmter BTC-Kursziele ausgelöst wird. Das erste Event findet bei einem Bitcoin Kurs von 125.000 US-Dollar statt. Danach geht es ebenfalls in 50.000 Dollar Schritten weiter. Beim Burning werden Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt, was sich positiv auf den Kurs auswirken kann.

Frühe Investoren haben zudem die Möglichkeit, ihre BTCBULL Bestände durch Staking passiv zu erhöhen. Derzeit sind rund 1,6 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 64 Prozent. Der Presale läuft noch und dem Projekt ist es bisher gelungen, über 6 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln.

Jetzt BTCBULL Early Bird Investor werden

Um früher Investor zu werden, muss man eine kompatible Wallet mit der

BTC Bull Token Vorverkaufswebseite verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,00253 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Da der Presale über verschiedene Finanzierungsphasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können frühe Investoren, die rechtzeitig einsteigen, sich im Vorfeld einen "Buchgewinn" sichern. Ähnlich also wie Michael Saylor mit seinen Bitcoin Käufen. Der unrealisierte Gewinn des Unternehmens aus dem Bitcoin liegt derzeit bei 13,9 Millionen US-Dollar.

Hier geht es zum BTCBULL Presale - jetzt früher Investor werden

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.