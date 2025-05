Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Die Initiative Rokan Hulu Landscape and Livelihoods fördert die Nachhaltigkeit und die Beschäftigung von KleinbauernEine neue Partnerschaft soll die Palmölproduktion in Indonesien fördern, um sie integrativer, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu machen. An der Initiative Rokan Hulu Landscape and Livelihoods beteiligen sich der weltweit integrierte Palmölkonzern Musim Mas (https://www.musimmas.com/), der Süßwarenhersteller Ferrero (https://www.ferrero.com/int/en/) sowie die Nichtregierungsorganisationen (NRO) Preferred by Nature (http://www.preferredbynature.org/), Agriterra (https://www.agriterra.org/) und Sustainable Agriculture Network (SAN) (https://www.sustainableagriculture.eco/). Diese Initiative wird durch das Danida Green Business Partnerships (DGBP)-Programm der dänischen Regierung (https://danida-business-partnerships.dk/) finanziert und zielt darauf ab, den Lebensunterhalt unabhängiger Kleinbauern zu verbessern, die Umwelt zu schützen und die nachhaltige Palmölproduktion im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitsstandards und rechtlichen Rahmenbedingungen, einschließlich der EU-Abholzungsverordnung (EUDR), zu fördern.Die Initiative Rokan Hulu Landscape and Livelihoods Dieses fünfjährige Projekt konzentriert sich auf die Umsetzung skalierbarer Lösungen für eine nachhaltige Palmölproduktion. Ziel ist es, 5.400 unabhängige Kleinbauern dabei zu unterstützen, regenerative landwirtschaftliche Methoden anzuwenden, die die Anbaubedingungen verbessern, den Einsatz synthetischer Stoffe reduzieren und die Klimaanpassungsfähigkeit zu stärken.Im Rahmen der Initiative Rokan Hulu Landscape and Livelihoods werden außerdem zwei Bauernverbände gestärkt und 2.500 Bauern dabei unterstützt, sich nach den Standards von Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) und Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) zertifizieren zu lassen.Darüber hinaus sollen diversifizierte Einkommensmöglichkeiten für 2.000 Gemeindemitglieder geschaffen werden, von denen 60 Prozent Frauen sein werden, während gleichzeitig Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Minderung der Risiken durch Abholzung durchgeführt werden. Ein Schlüsselelement der Initiative ist die Gründung einer Allianz verschiedener Interessengruppen, um die Wiederherstellung von Ökosystemen zu fördern und die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards zu gewährleisten.Preferred by Nature, eine internationale NRO mit Sitz in Dänemark, die über umfangreiche Erfahrungen mit nachhaltigen Land- und Forstwirtschaftsprojekten verfügt, wird die Projektkoordination, den Aufbau von Kapazitäten und die Schulung in nachhaltigen Praktiken übernehmen. Die niederländische Agraragentur Stichting Agriterra wird sich auf die Stärkung von Bauernverbänden, die Ermöglichung finanzieller Nachhaltigkeit und die Förderung genossenschaftlicher Geschäftsmodelle konzentrieren, während die internationale NRO SAN ihr Fachwissen im Bereich der regenerativen Landwirtschaft einbringen und über ihre indonesischen Partner Kaleka und Setara Jambi Unterstützung vor Ort leisten wird.Sowohl Musim Mas als auch Ferrero haben ein gemeinsames Interesse daran, eine nachhaltige und rückverfolgbare Palmöl-Lieferkette sicherzustellen, die gesetzlichen Standards entspricht und freiwillige Verpflichtungen erfüllt.Bewältigung systemischer Herausforderungen in Palmöl-Lieferketten Dieses Projekt bringt die gemeinsamen Ziele von Ferrero und Musim Mas mit Entwicklungszielen in Einklang, indem es systemische Herausforderungen innerhalb von Lieferketten mit unabhängigen Kleinbauern angeht.Zu diesen Herausforderungen gehören eine niedrige Produktivität, ein unterschiedlicher Grad an Vertrautheit mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Methoden und eine Verschlechterung der Umweltbedingungen, wie z. B. eine nachlassende Bodenqualität. Unabhängige Kleinbauern, die über 40 Prozent des indonesischen Palmölanbaus bewirtschaften, stoßen bei der Einhaltung der RSPO- und ISPO-Standards häufig auf Hindernisse, wie z. B. Ressourcenknappheit, ungleicher Zugang zu Wissen und Landbesitzfragen. Mit dieser Initiative sollen diese Hindernisse beseitigt werden, indem die Bauern mit den notwendigen Instrumenten und Schulungen ausgestattet werden, um nachhaltige Methoden anzuwenden, Zertifizierungen zu erlangen und den Marktzugang zu verbessern.Auf der Ebene der Landschaften fördert das Projekt eine Allianz aus vielfältigen Akteuren, an der Unternehmen, Regierungen und die Zivilgesellschaft beteiligt sind, um den Schutz der Ökosysteme zu stärken. Diese Bemühungen dienen dem Schutz der biologischen Vielfalt und unterstützen die Anpassung an globale Nachhaltigkeitsstandards wie die EUDR.Ein Modell für nachhaltige Palmölproduktion Durch die Kombination von privatwirtschaftlichem Engagement und gemeinnütziger Expertise setzt die Initiative Rokan Hulu Landscape and Livelihoods einen Maßstab für nachhaltige Palmölproduktion und schafft ein Win-Win-Szenario für alle Beteiligten. Die Bauern können von einer höheren Produktivität, einem verbesserten Marktzugang und diversifizierten Einkünften profitieren. Indes können Partner wie Ferrero und Musim Mas eine zuverlässige, nachhaltige und rückverfolgbare Lieferkette für Palmöl sicherstellen.Dieses Projekt schafft auch langfristige wirtschaftliche Vorteile für die ländlichen Gemeinden, trägt zu den globalen Klimazielen bei und positioniert die Region Rokan Hulu als führendes Beispiel für nachhaltige Palmölproduktion.Diese transformative Initiative schafft die Voraussetzungen für eine nachhaltigere und integrativere Palmölindustrie. Durch die Bewältigung systemischer Herausforderungen und die Förderung der Zusammenarbeit ebnet das Projekt den Weg für eine widerstandsfähige und umweltverträgliche Lieferkette, von der alle Beteiligten profitieren.Olivier Tichit, Direktor für Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Musim Mas, sagte: "Die Stärkung der Kleinbauern durch Schulungen und Unterstützung ist der Schlüssel zum Aufbau einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Palmöl-Lieferkette. Musim Mas verfolgt einen landschaftsbezogenen Ansatz der Nachhaltigkeit. In den von uns betriebenen Kleinbauern-Zentren arbeiten wir mit Regierungen, Zulieferern, Kleinbauern, Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren zusammen, um eine nachhaltige Transformation zu erreichen. Dieses Projekt wird es uns ermöglichen, zusammen mit unseren neuen Partnern einen Beitrag in einer neuen Dimension zu leisten."Nicola Somenzi, Leiter der Abteilung für verantwortungsvolle Beschaffung bei Ferrero, sagte: "Unser Ziel ist es, eine florierende Lieferkette zu schaffen, die den Lebensunterhalt der Landwirte und Gemeinden sichert und Mensch und Natur schützt. Wir beziehen nicht nur RSPO-zertifiziertes Palmöl für unsere Produkte, sondern beteiligen uns auch aktiv an Initiativen wie dieser, um die Grundlage für eine widerstandsfähige und ökologisch verantwortungsvolle Lieferkette zu schaffen, die langfristig Werte für alle schafft."Jakob Ryding, oberster Projektleiter bei Preferred by Nature, sagte: "Wir bei Preferred by Nature glauben, dass eine nachhaltige Palmölproduktion nur möglich ist, wenn die Kleinbauern mit dem richtigen Wissen, den richtigen Ressourcen und dem richtigen Marktzugang ausgestattet sind. Dieses Projekt zeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen systemische Herausforderungen angehen, die Bauern stärken und lebenswichtige Ökosysteme schützen kann. Wir freuen uns, Teil dieser Initiative zu sein."Jose Joaquín Campos, geschäftsführender Direktor von SAN, sagte: "Durch die Integration von regenerativer Landwirtschaft und naturbasierten Lösungen zeigt diese Initiative, wie nachhaltige Landwirtschaft gleichzeitig Ökosysteme wiederbeleben und den Lebensunterhalt der Bauern verbessern kann."Marco Schouten, Geschäftsführer von Stichting Agriterra, sagte: "Die Stärkung von Bauernverbänden ist das Herzstück unserer Arbeit. Dieses Projekt liefert die Instrumente, die erforderlich sind, um Bauernverbände und ihre Mitglieder zu stärken und sie in die Lage zu versetzen, zusammenzuarbeiten, um finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen und neue Marktchancen zu ergreifen."Devane SharmaMusim Mas Unternehmenskommunikationmedia@musimmas.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2695749/Musim_Mas_Ferrero_Sustainable_Palm_Oil.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zusammenarbeit-der-danischen-regierung-mit-preferred-by-nature-ferrero-san-agriterra-und-musim-mas-fur-nachhaltige-palmolproduktion-in-indonesien-302465358.htmlOriginal-Content von: Musim Mas Holdings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097371/100931995