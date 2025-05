Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Glarner Kantonalbank lanciert Video-Serie mit prominenter Glarner Beteiligung



27.05.2025 / 07:15 CET/CEST





Glarus, 27. Mai 2025 - Mit der humorvollen Video-Serie «Schwingen mit Roger & Roger» bringt die Glarner Kantonalbank das Publikum in Schwung für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 im Glarnerland. Begleitend werden exklusive Tickets wie auch attraktive Sofortpreise verlost. Die zehnteilige Video-Serie «Schwingen mit Roger & Roger» begleitet Roger Rhyner, Autor, erfahrener Medienprofi und Touristiker, auf seinem Weg zum Schwingexperten. Angeleitet wird er dabei vom Glarner Spitzenschwinger Roger Rychen, den die Glarner Kantonalbank als Co-Sponsor unterstützt. Die ersten Episoden starteten im Mai 2025. In kurzen, pointierten Clips lernt Rhyner nicht nur Schwünge und Regeln des Nationalsports kennen, sondern auch den Humor und die gelebte Tradition rund ums Schwingen. Dabei wird er immer wieder - im wahrsten Sinne - aufs Kreuz gelegt. Sogar der CEO der Glarner Kantonalbank, Sven Wiederkehr, musste für eine Szene mehrmals «Bodenhaftung» zeigen. Starke Glarner Handschrift hinter der Kamera

Gemeinsam mit dem Marketing-Team der Glarner Kantonalbank stand ein rein glarnerisches Kreativteam hinter der Kamera: Das Drehbuch stammt vom im Glarnerland aufgewachsenen Martin Rhyner. Er ist Head-Autor der SRF-Show «Late Night Switzerland» und arbeitet bei SRF 3 als Comedy-Autor. Die Kamera führte Tenzin Rawog, bekannt als Content Creator und Online Marketer und Inhaber der tenzmedia GmbH in Glarus. Gedreht wurde an markanten Orten im Glarnerland - vom ESAF-Festgelände über den Schwingkeller bis hin zum Hof des ESAF-Siegermuni «ZIBU» in Glarus. Entstanden ist dabei eine Video-Serie, die moderne Social-Media-Dynamik mit traditionellem Glarner Charme verbindet. Jetzt reinschauen und Tickets gewinnen

Alle Episoden von «Schwingen mit Roger & Roger» sind laufend unter glkb.ch/esaf2025/roger-und-roger verfügbar. Die Glarner Kantonalbank verlost begleitend zur Video-Serie exklusive Tickets fürs ESAF wie auch attraktive Sofortpreise.



