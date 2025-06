Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Gut besuchter Pensionsplanungsevent der Glarner Kantonalbank



26.06.2025 / 07:00 CET/CEST





Glarus, 26. Juni 2025 - Die Glarner Kantonalbank lud am Mittwoch, 25. Juni zum Pensionsplanungsevent in der lintharena in Näfels ein. Rund 130 Kundinnen und Kunden nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über zentrale Aspekte der finanziellen Vorbereitung auf den Ruhestand zu informieren. Nach der Begrüssung durch Marco Küng, Leiter Kundenberatung und Filialgruppenleiter a.i., wurde die Bedeutung einer frühzeitigen und durchdachten Pensionsplanung hervorgehoben. In mehreren spannenden Referaten vermittelten Fachpersonen der Glarner Kantonalbank praxisnahe Einblicke in die Themen Pensionsplanung, Anlegen und Erbschaft. Im Anschluss an das offizielle Programm bot ein Apéro Raum für persönliche Gespräche und den Austausch mit den Expertinnen und Experten - ein gelungener Ausklang eines informativen Abends. Die Teilnehmerzahl und das durchweg positive Feedback unterstreichen die Relevanz des Themas. Mit ihrem breiten Beratungsangebot und der regionalen Verankerung ist die Glarner Kantonalbank bestens aufgestellt, um ihre Kundschaft bei der Planung des dritten Lebensabschnitts kompetent zu begleiten.



Ende der Medienmitteilungen