Uber gibt weiter Gas, was die Entwicklung seines Angebots angeht. In Deutschland wird der Fahrtenvermittler und Essenslieferant in Zukunft auch mit "Uber Courier" einen neuen Kurierdienst anbieten. Der Dienst, der bereits vor kurzem in Großbritannien eingeführt wurde, ist ab sofort in neun deutschen Großstädten verfügbar - darunter Berlin, Köln, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Mannheim.Die neue Option innerhalb der Uber-App ermöglicht es Nutzern, Gegenstände bis ...

