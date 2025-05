wO Börsenlounge: Uber | Tesla | Commerzbank - BofA zweifelt an Nvidia

Die BofA warnt vor verschärften US-Exportbeschränkungen für Chips nach China, was NVIDIA im zweiten Quartal zu einer Umsatzprognose von 41 Milliarden US-Dollar veranlassen könnte, deutlich unter dem erwarteten Konsens!Der DAX hat am Dienstag zum 28. Mal in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht und kletterte zeitweise über die Marke von 24.230 Punkten. Gegen Mittag notiert der Leitindex 0,8 Prozent im Plus bei 24.219 Zählern. Getragen wird die Rally von starken Rüstungswerten und der Erwartung einer freundlichen Wall Street nach dem verlängerten Feiertagswochenende in den USA. Auch die gestrige Nachricht über den Aufschub geplanter US-Strafzölle gegen die EU sorgt weiterhin für …

Den vollständigen Artikel lesen ...