Der japanische Yen zieht aufgrund der Handelsoptimismus starke Intraday-Verkäufer an, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen untergräbt.Der starke PPI für Dienstleistungen in Japan bekräftigt die Wetten auf Zinserhöhungen der BoJ und sollte eine signifikante JPY-Abwertung begrenzen.Dovishe Erwartungen an die Fed sollten die versuchte USD-Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...