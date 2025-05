EQS-News: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PFISTERER mit starkem Auftragseingang und solidem Jahresauftakt - bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 20,9 % Auftragseingang plus 35,4 % auf EUR 144,2 Mio. und Auftragsbestand plus 44,9 % auf EUR 285,3 Mio.

Umsatz trotz Sondereffekten mit EUR 100,1 Mio. stabil (Vorjahr: EUR 101,6 Mio.)

EBITDA steigt stärker als erwartet auf EUR 19,7 Mio. (Vorjahr: EUR 18,9 Mio.)

Periodenergebnis wächst deutlich auf EUR 11,7 Mio. (Vorjahr: EUR 10,6 Mio.)

Weiter stark wachsende Auftragseingänge und Umsätze im Jahresverlauf erwartet Winterbach, 27. Mai 2025 - Die PFISTERER Holding SE ("PFISTERER"; ISIN: DE000PFSE212), ein unabhängig operierendes Technologieunternehmen mit globaler Ausrichtung, berichtet über ein starkes erstes Quartal 2025 und erwartet eine positive Entwicklung auch im Gesamtjahr. Getrieben vom leistungsfähigen Produktportfolio von PFISTERER und starker Marktnachfrage stieg der Auftragseingang im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 35,4 % auf EUR 144,2 Mio. (Q1 2024: EUR 106,5 Mio.). Der Auftragsbestand erhöhte sich entsprechend um 44,9 % auf EUR 285,3 Mio. (Q1 2024: EUR 196,9 Mio.). Damit ist das Unternehmen gut positioniert für weiteres Wachstum in den kommenden Quartalen. Der Umsatz lag mit EUR 100,1 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau (Q1 2024: EUR 101,6 Mio.), trotz temporärer Produktionsausfälle infolge der Standortverlagerung von Wunsiedel nach Kadan, Tschechien. Das Bruttoergebnis verbesserte sich um 8,1 % auf EUR 42,1 Mio. (Q1 2024: EUR 38,9 Mio.). Das EBITDA stieg trotz Vorlaufkosten für den Börsengang im Mai 2025 sowie gestiegener F&E-Aufwendungen um 4,3 % auf EUR 19,7 Mio. (Q1 2024: EUR 18,9 Mio.) und übertraf damit die eigenen Planungen. Das bereinigte EBITDA wuchs um 4,8 % auf EUR 21,0 Mio. (Q1 2024: EUR 20,0 Mio.), was einer Margensteigerung auf 20,9 % (Q1 2024: 19,7 %) entspricht. Zum 31. März 2025 verfügte PFISTERER über ein Konzerneigenkapital von EUR 95,9 Mio. (31.12.2024: EUR 83,7 Mio.) sowie liquide Mittel in Höhe von EUR 18,5 Mio. (31.12.2024: EUR 12,5 Mio.). Der Kapitalzufluss aus dem Börsengang im Mai 2025 und die Dividendenzahlung sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Auf Basis des erfolgreichen Jahresauftakts, der starken Marktstellung und der anhaltendend positiven Branchenaussichten blickt PFISTERER zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf. Das Unternehmen erwartet weiterhin stark wachsende Auftragseingänge und Umsätze.



Johannes Linden, Vorstandssprecher PFISTERER Holding SE: "Wir sind mit dem Verlauf des ersten Quartals sehr zufrieden. Die Ergebnisentwicklung hat unsere Erwartungen übertroffen. Mit einem weiter steigenden Auftragseingang und -bestand sehen wir uns gut aufgestellt für das Geschäftsjahr 2025. Der sehr erfolgreiche Börsengang im Mai mit einem Bruttomittelzufluss von EUR 95 Mio. hat unsere finanzielle Basis für künftiges Wachstum nachhaltig gestärkt. Dank unserer starken Positionierung in globalen Megatrends wie erneuerbare Energien und Dekarbonisierung blicken wir zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus." Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025 steht in der Rubrik Investoren auf der Unternehmenswebsite als Download zur Verfügung. Die Telefonkonferenz zur Quartalsmitteilung findet heute um 10:00 Uhr MESZ statt. Wenn Sie an der Teilnahme interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Investor Relations, um die Zugangsdaten zu erhalten. Über PFISTERER PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Weltweit ist die PFISTERER Holding SE mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten. ANSPRECHPARTNERIN FÜR INVESTOR RELATIONS Stefanie Eberding PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland Tel.: +49 7181 7005 149 E-Mail: stefanie.eberding.extern@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com PRESSEKONTAKT edicto GmbH Doron Kaufmann / Axel Mühlhaus Tel.: +49 69 90550553 E-Mail: pfisterer@edicto.de Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden. In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung EU 2017/1129 (die "Prospektverordnung") oder der Prospektverordnung, wie sie Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die "UK Prospektverordnung"), und Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln. Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und richtet sich ausschließlich an: (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der UK Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die "Verordnung") fallen, oder (b) "high net worth companies" und andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) und (ii) oben zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden) sind. Eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihre Inhalte handeln. Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der PFISTERER Holding SE betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen.



