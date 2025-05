FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann seinen Schwung vom Wochenstart am Dienstag zunächst nicht mitnehmen. Stattdessen manifestiert sich ein Pendelkurs um die runde Marke von 24.000 Punkten, an der der deutsche Leitindex im laufenden Jahr bereits ein Plus von rund zwanzig Prozent aufweist - ungeachtet aller Unsicherheiten.

Am Montag waren die Aktienmärkte in Großbritannien und auch den Vereinigten Staaten feiertagsbedingt geschlossen, was sich in ruhigem Handel und raren Analystenkommentaren bemerkbar machte. In diesem Umfeld schaffte es der Dax zeitweise bis auf etwas mehr als 100 Punkte an sein jüngstes Rekordhoch bei 24.152 Punkten heran. Auslöser war der Aufschub, den US-Präsident Trump den Europäern nach seiner jüngsten Zoll-Drohung gewährte.

Nun folgt jedoch ein kleiner Rückschlag: Eine Stunde vor Beginn signalisiert der X-Dax als Indikator für den Dax mit 24.002 Punkten ein Minus von 0,1 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls leichter erwartet.

Im Auge behalten sollten die Anleger insbesondere die Aktien von Thyssenkrupp . Umbaupläne mit einer Separierung weiterer Geschäftsfelder hatten die Aktien tags zuvor just bis an ihre 50-Tage-Linie nach oben geschoben. Damit wurden die Verluste nach dem Geschäftsbericht zur Monatsmitte aufgeholt. Es wird spannend, ob die Aussicht auf eine höhere Unternehmensbewertung durch eine Aufspaltung weitere Käufer lockt.

Gleiches gilt nach der Rekordrally für die Rüstungswerte Rheinmetall, Renk und Hensoldt, die tags zuvor weitere Bestmarken erreichten. Rheinmetall hat sich im laufenden Jahr inzwischen sogar verdreifacht, nachdem sie sich 2024 bereits mehr als verdoppelt hatten. Vorbörslich zeichnen sich nochmals kleine Gewinne ab.

Gleiches gilt für Nordex nach einem Auftrag aus Frankreich./ag/stk

