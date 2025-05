© Foto: Vincent Feuray - Hans Lucas

Tesla hat im April nur halb so viele Elektroautos in der EU verkauft wie im gleichen Monat des Vorjahres. Dabei wächst der Markt für E-Autos in Europa. Doch vor allem deutsche Hersteller profitieren davon. Die Details.Für Elon Musk verläuft das Jahr 2025 bislang alles andere als erfolgreich - zumindest was Tesla betrifft. Laut den soeben veröffentlichten Zahlen des europäischen Automobilherstellerverbands Acea brach der Absatz von Tesla-Fahrzeugen im April innerhalb der EU um 52,6 Prozent ein. Es wurden nur noch 5.475 Fahrzeuge verkauft, also halb so viele wie im Vorjahresmonat. Auch im bisherigen Jahresverlauf sieht es düster aus: Zwischen Januar und April 2025 verkaufte Tesla europaweit …