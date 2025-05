Bern - Der Verkauf der Hotelplan-Gruppe durch die Migros an den Konkurrenten Dertour ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) will die Transaktion vertieft prüfen. Es gebe Anhaltspunkte für eine marktbeherrschende Stellung, teilte die Weko am Dienstag. Denn zusammen würden Dertour (Kuoni, Helvetic Tours) und Hotelplan zum grössten Reiseveranstalter in der Schweiz aufsteigen. Mit der vertieften Prüfung soll ...

