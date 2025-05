Bremen - Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Wie der "Kicker" und die "Bild" am Dienstag übereinstimmend berichten, trennt sich Werder mit sofortiger Wirkung von Coach Ole Werner.



Dieser hatte zuvor dem Verein mitgeteilt, dass er seinen nach der Saison 2025/26 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil wir uns eine langfristige Zusammenarbeit mit Ole weiterhin sehr gut vorstellen konnten", hatte Geschäftsführer Clemens Fritz nach der Entscheidung gesagt und angekündigt: "Wir müssen die Entscheidung jetzt annehmen und werden die aktuelle Situation analysieren und entscheiden, was für Werder die beste Lösung ist."



Werner war seit Ende November 2021 Cheftrainer von Werder Bremen. Die vergangene Saison beendeten die Bremer unter ihm auf dem achten Platz.





