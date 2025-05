Renens VD - Salt hat zum Jahresauftakt den Steigflug fortgesetzt. Der drittgrösste Mobilfunkanbieter der Schweiz hat im Startquartal den Umsatz um 2,3 Prozent auf 281,8 Millionen Franken gesteigert. Grund für das Plus sind die höheren Einnahmen aus dem Telekomgeschäft, die um 4,3 Prozent auf 246,0 Millionen Franken stiegen, wie das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Dagegen hat Salt weniger Geräte wie Handys oder Tablets verkauft. ...

