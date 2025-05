- Unternehmen fokussiert sich auf Wertsteigerung im ertragreichen "Golden Triangle"

Vancouver, British Columbia - 27. Mai 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTC: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die Ausrüstung und die Crew mobilisiert wurden, um in Kürze die Bohrungen und weitere Explorationsarbeiten vor Ort zu beginnen. Die heutige Meldung ist der offizielle Startschuss zur Umsetzung der Bohrpläne 2025 von Star Copper auf seinem Vorzeigeprojekt Star, welches im Herzen des produktiven branchenweit anerkannten "Golden Triangle" im Nordwesten von British Columbia liegt.

Das Projekt Star umfasst 6.829 Hektar und befindet sich zu 100 % im Besitz von Star Copper. Alle Genehmigungen für die Liegenschaft und für das aktuelle Explorationsprogramm liegen im Rahmen einer mehrjährigen Arbeitsgenehmigung ("Multi-Year Area-Based", MYAB) vor, die die aktuelle und künftige Exploration ermöglicht. Das Projekt liegt in einer erstklassigen Jurisdiktion und kann sich historischer Explorationsarbeiten im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar, einschließlich geochemischer Untersuchungen, Schürfgrabungen, Bodenproben und mehr als 13.000 Bohrmeter in 49 Diamantbohrlöchern, die das Vorhandensein eines kalkhaltigen alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Systems bestätigen, rühmen.

Die Kampagne baut auf einer aussagekräftigen historischen Explorationsdatenbank auf und bezieht kürzlich neu interpretierte magnetische Daten mit ein, um die nächste Phase an zielgerichteten Bohrungen mit hohem Potenzial zu lenken. Ferner beabsichtigt das Unternehmen, die angrenzenden Claims Star North und Star East durch gezielte Probenahmen und Schürfgrabungen zu untersuchen, um die geotechnischen Arbeiten zu bestätigen, die ähnliche Eigenschaften wie die Lagerstätte Star Main aufzeigen.

Darryl Jones, CEO von Star Copper, erklärt: "Der Beginn unseres ersten Programms auf Star ist eine spannende Zeit für unsere Aktionäre, da dieses Konzessionsgebiet über ein Jahrzehnt lang erstaunlich unangetastet blieb. Die bisherigen Arbeiten unseres Teams veranlassen uns zu der Annahme, dass das Projekt basierend auf den innewohnenden Mineralisierungseigenschaften und Daten des geologischen Trends, die über das Konzessionsgebiet hinweg ersichtlich sind, ein bedeutendes Potenzial birgt. Wir sind sehr bemüht, die Projekte Star North und East weiter voranzutreiben, um potenziell neue Entdeckungen zu ermöglichen und somit den wahren Wert des Projekts Star für unser Unternehmen, unsere Stakeholder und Aktionäre gleichermaßen zu erschließen."

Übersicht zur Exploration 2025

Die voll finanzierte 2,5-Millionen-$-Kampagne soll bis zum 15. August 2025 laufen und beinhaltet einen strategischen Plan, der bereits umgesetzt wird. Die Feldmannschaft vor Ort ist derzeit dabei, ein Basislager aufzubauen, das durch umfassende logistische Vorrichtungen vor Ort unterstützt wird. Sobald dieses errichtet ist, wird das Team neue Bohrplattformen anbringen, um ein Diamantbohrkern-Probenahmeprogramm über 3.500 Meter vorzunehmen, das auf sechs Bohrlöchern mit Bereitstellung von weiteren 650 Metern an Kontingenzbohrungen basiert.

Zu den wichtigsten Zielen des Programms gehören:

- Erweiterung der bekannten mineralisierten Ummantelung der Zone Star Main

- Erkundung des tieferliegenden Porphyrpotenzials und struktureller Verschiebungen (Offsets)

- Weiterverfolgung der Mineralisierung in Zusammenhang mit der kürzlich modellierten Verwerfung Star

Grundlage der Bohrzielbestimmung

Das Programm wird integrierte inverse 3D-Modellierungen der luftgestützten magnetischen Daten aus dem Jahr 2013 verwenden, welche von Ronacher MacKenzie Geoscience durchgeführt wurden. Die neue geophysikalische Auswertung nebst Schürfgrabenkartierungen und Kernanalyse hat ein komplexes linksseitiges Blattverschiebungssystem nachgewiesen und wesentliche strukturelle Merkmale definiert, die wie folgt identifiziert werden:

- Die Verwerfung Star: Eine mineralisierte Schub-verbundene Struktur, die eine höhergradige Mineralisierung im Nordosten segmentiert und eine tiefere Mineralisierung nach Südwesten versetzt.

- Die Verwerfung Dick Creek und Hackett Valley: Großflächige regionale Verwerfungskorridore, die die strukturellen Kontrollen der Mineraleinlagerung umreißen.

Die präzisierte Modellierung wird verwendet, um die Bohrlöcher zu positionieren und sowohl die oberflächennahe als auch tiefliegende Mineralisierung zu erproben - einschließlich Gebieten, die zuvor nicht durch Bohrungen getestet wurden.

Ausgewählte Bohrziele für 2025

Die geplanten Bohrungen umfassen Folgearbeiten zu den folgenden erfolgreichen historischen Abschnitten:

- Bohrloch S025: 200m @ 0.49% Cu, 0.24 g/t Au

- Bohrloch S027: 263m @ 0.39% Cu, 0.12 g/t Au

- Bohrloch S029: 81m @ 0.35% Cu, 0.18 g/t Au

- Bohrloch S040: 120m @ 0.36% Cu, 0.13 g/t Au

- Bohrloch S023: 100m @ 0.47% Cu, 0.19 g/t Au

Historische Bohrkragen-Tabelle UTM 9N

Bohrloch ID Easting Northing Höhenlage Tiefe Azimut Neigung S023 339876 6458313 1140 293 45 -80 S025 339933 6458268 1127 410 270 -85 S027 339749 6458236 1104 598 0 -90 S029 339814 6458170 1072 470 30 -75 S040 339696 6458304 1108 472 0 -90

Weitere Informationen zum Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im technischen Bericht des Unternehmens zum Projekt Star vom 26. Februar 2025 unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar.

Die neuen Bohrplattformen werden nach ihrer Errichtung auch unerprobte magnetische Anomalien, hohe geochemische Bodenwerte und tiefe Erweiterungen von Zonen der Aufladbarkeit untersuchen - mit dem Ziel, die bekannte Lagerstätte auf Star sowohl seitwärts als auch in die Tiefe auszuweiten. Die Bohrlöcher waren in früheren Programmen nicht tiefer als 660 m, die Mineralisierung im Bohrloch zeigt jedoch das Potenzial für eine viel tiefere Zielausrichtung. Die umfangreiche supergene Zone, die an der Oberfläche entdeckt wurde, ist außerordentlich selten und das Unternehmen ist begeistert, die historischen Bohrungen diesen Sommer mit seinem eigenen Programm aufzuwerten.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung ist Star Copper bestens aufgestellt, sein Ziel zu erreichen, die steigende industriellen Nachfrage zur Deckung des wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarfs nachzukommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Star_Copper_, Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Investor Relations

Star Copper Corp.

Email: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der geplanten Exploration des Projekts Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

