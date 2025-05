Vancouver, British Columbia / ACCESS Newswire / 28. Mai 2025 / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Ressourcenexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien zum Handel am OTCQB Venture Market zugelassen wurden. Der OTCQB Venture Market ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird. Die Aktien werden zu Handelsbeginn am 28. Mai 2025 im Marktsegment OTCQB unter dem Börsenkürzel "STCUF" in den Handel starten. Die Börsennotierungen der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol "STCU" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol "SOP" bleiben weiterhin aufrecht.

Das Uplisting zum OTCQB Venture Market stellt einen wichtigen Meilenstein für Star Copper dar und verbessert die Sichtbarkeit, Transparenz und Zugänglichkeit für Anleger in den Vereinigten Staaten. Der OTCQB Venture Market ist für Unternehmen in der Frühphase und für sich entwickelnde US-amerikanische und internationale Unternehmen vorgesehen und dafür bekannt, aktuelle Börseninformationen und geprüfte Finanzdaten bereitzustellen, was für mehr Vertrauen bei den Anlegern bürgt.

"Das Uplisting zum OTCQB-Markt ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer aktuellen strategischen Maßnahmen, die darauf abzielen, unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, neue Anleger in den Vereinigten Staaten dazuzugewinnen und den bestehenden und potenziellen Aktionären gleichermaßen eine verbesserte Handelsliquidität zu bieten", erklärt Darryl Jones, CEO von Star Copper Corp. "Dieses verbesserte Listing zeugt von unserem Bekenntnis zu einer starken Unternehmensführung und Transparenz, der wir auch im Zuge des weiteren Ausbaus unseres Vorzeigeprojekts Star im Golden Triangle von British Columbia verpflichtet sind."

Die Notierung im Marktsegment OTCQB bietet US-Anlegern mehrere Vorteile, wie etwa einen unkomplizierten Zugang zu Echtzeitkursen und Marktdaten über die Website der OTC Markets Group sowie den Zugriff auf namhafte Finanzplattformen wie Bloomberg, Morningstar und Yahoo Finance. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.otcmarkets.com

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung ist Star Copper bestens aufgestellt, der steigenden industriellen Nachfrage zur Deckung des wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarfs nachzukommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Verbesserung der Sichtbarkeit, Transparenz und Zugänglichkeit für US-Investoren. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79756Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79756&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85512H1047Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19397130-star-copper-kuendigt-uplisting-otcqb-venture-market