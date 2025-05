Unterföhring (ots) -Starker Fußballabend und Tagessieg für SAT.1. Die Live-Übertragung des Bundesliga Relegationsrückspiels zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim erzielt hervorragende 19,8 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. SAT.1 setzt sich damit an die Spitze der TV-Quotentabelle am Montag. "ran Fußball" begeistert insgesamt 7,5 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Der 1. FC Heidenheim feiert mit dem 2:1-Erfolg den Klassenerhalt.Heute Abend, 27. Mai, zeigen SAT.1, Joyn und ran.de das Rückspiel der Zweitliga-Relegation Eintracht Braunsweig gegen den 1. FC Saarbrücken ebenfalls live ab 19:50 Uhr.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.05.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6043098