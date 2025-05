Zürich - Loki Robotics baut autonome Roboter, die wie Menschen putzen - angefangen bei den schmutzigen, komplexen Umgebungen, die die meisten Roboter nicht bewältigen können. Loki baut autonome Roboter, die so reinigen können wie Menschen. Sie befassen sich mit einem der komplexesten Anwendungsfälle in der Robotik: der Reinigung. Im Gegensatz zu kontrollierten Arbeitsabläufen in Fabriken oder Lagern muss die Reinigung in öffentlichen Toiletten, Büroküchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...