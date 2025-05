Für die Finanzbranche in Deutschland ist die steigende Verschuldung eine große Chance. Denn die Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sollten weiteres privates Kapital mobilisieren und könnten die Wirtschaft endlich in Schwung bringen. Großer Profiteur dürfte die Deutsche Bank sein.Nach Jahrzehnten des Sparens bei der Infrastruktur und im Verteidigungsbereich will die neue Regierung nun den Schalter in die andere Richtung umlegen. Verteidigungsausgaben über einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...