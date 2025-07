(shareribs.com) New York 22.07.2025 - Tesla könnte im Jahresverlauf ein weiteres Fahrzeugmodell vorstellen. Ein Analyst von Piper Sandler hält an einem hohen Kursziel für den Autobauer fest. In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass Tesla zwei neue Fahrzeugmodelle spezifisch für den chinesischen Markt plant. Das Model Y L soll als Sechssitzer mit längerem Radstand kommen. Das Model 3+ soll eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...