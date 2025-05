Die Evotec-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen stark zugelegt, am heutigen Dienstagmorgen gibt sie um rund -1,2% auf 8,27 € nach. Ist es mit der kurzfristigen Herrlichkeit schon wieder vorbei? Oder bricht sie jetzt im Gegenteil richtig aus? Am Scheideweg Quo vadis, Evotec? Nach der Erholungsrallye seit dem 7. April mit einer Kurssteigerung von rund 5,06 € auf fast 8,60 € rätseln Anleger offenbar derzeit, wie sie mit der Aktie des Hamburger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...