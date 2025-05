Der kanadische Rohstoff-Explorer Premium Resources liefert erste Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms in der Selkirk-Mine in Botswana. Sie übertreffen die Erwartungen und zeigen auf: Hier bietet sich weitaus mehr Potenzial, als bislang angenommen. Kann das jetzt die Premium Resources-Aktie beflügeln? Mehr Potenzial als vermutet Die Selkirk-Mine in Botswana war bereits von 1989 bis 2002 in Betrieb. Damals wurden Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Platin-Gruppenelemente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...