FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.05.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 5500 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 720 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BURBERRY TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1000 (720) PENCE - BERENBERG CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 930 (1070) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1073 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASOS PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 520 (480) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IMI TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2120 PENCE - JEFFERIES CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 940 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 560 (515) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 560 (515) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES JUPITER FUND TO 'ADD' - PRICE TARGET 90 PENCE - RBC CUTS PREMIER FOODS TO 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PREMIER FOODS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 220 PENCE - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 4550 (5960) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 520 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'BUY'



