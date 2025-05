Rd. 1,4 Mio. Euro bei Investoren platziert

Die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH hat zum Platzierungsstart ihrer besicherten 7 %-Projektanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCD3) bislang ein Volumen von rd. 1,4 Mio. Euro bei Anlegern eingesammelt. Das Gesamtvolumen der Projektanleihe beläuft sich auf bis zu 7 Mio. Euro. Mit den bislang erworbenen Anleihe-Mitteln hat die Emittentin das Grundstück der bestehenden Biogasanlage in Scharbeutz, die seit 2011 in Betrieb ist, erworben. Zudem wurde der Umbau der Substratzufuhr beauftragt: Statt flüssiger wird künftig Feststofffütterung mit Pferdemist eingesetzt, was die Effizienz der Fermenter steigern soll. Die Umrüstung soll im Juli 2025 abgeschlossen ...

