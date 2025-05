DJ Villeroy de Galhau deutet EZB-Zinssenkung nächste Woche an - Agentur

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat angedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in der nächsten Woche senken dürfte. "Die Normalisierung ist wahrscheinlich noch nicht beendet, und das werden wir voraussichtlich bei der Ratssitzung in der nächsten Woche sehen", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Marktteilnehmer und Analysten rechnen damit, dass die EZB in der nächsten Woche eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird.

May 27, 2025

