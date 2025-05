Der Euro (EUR) geht mit einem marginalen Plus von 0,1% gegenüber dem US-Dollar (USD) in den NA-Handel am Mittwoch und liegt damit im Mittelfeld der G10-Länder bei allgemein ruhigem Handel, stellt Scotiabank's Chief FX Strategist Shaun Osborne fest. Erschwerung der aktuellen Tendenz zu Senkungen "Die Währung bleibt seitwärts gerichtet und die Veröffentlichungen ...

