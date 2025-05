EUR/GBP schwächt sich in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag nahe 0,8375. Schwache deutsche Arbeitsmarktdaten erhöhten die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der EZB im Juni, was den Euro belastet. Die BoE verfolgt einen schrittweisen und vorsichtigen Ansatz bei Zinssenkungen.Das Währungspaar EUR/GBP bleibt während der frühen europäischen Sitzung ...

