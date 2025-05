Die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank findet am 5. Juni 2025 statt. Dann wird erneut über die Zinsen entschieden. Die Märkte rechnen inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 %, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kollegen eine weitere Zinssenkung verkünden werden. Auf den beiden folgenden geldpolitischen Sitzungen am 24. Juli und am 11. September 2025 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...