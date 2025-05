Der Kursanstieg bei der YOC-Aktie seit Anfang des Jahres auf 18 € ist wieder vollständig hinfällig geworden. Am Dienstag verliert sie leicht und steht aktuell bei 14,90 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Ertrag rückläufig Trotz des sehr angespannten digitalen Werbemarktes fielen die Quartalszahlen vom 26. Mai solide aus. In Europa und insbesondere in Deutschland betrug der Rückgang rund 10%. Der Umsatz in den ersten drei Monaten stieg geringfügig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...