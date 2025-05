München - Forscher der Technischen Universität München haben einen neuen Mechanismus entdeckt, der Geschlechtsunterschiede bei altersbedingten Krankheiten erklären könnte. Wie die TUM am Dienstag mitteilte, werden bei weiblichen Mäusen im Alter Gene auf dem eigentlich stillgelegten zweiten X-Chromosom wieder aktiv. Dieser Prozess könnte auch bei Frauen eine Rolle spielen. Frauen besitzen zwei X-Chromosomen, von denen normalerweise eines inaktiv ist.



Die Studie zeigt, dass bei älteren Tieren bis zu neun Prozent der Gene auf diesem Chromosom wieder abgelesen werden. Besonders betroffen sind Gene, die mit Krankheiten wie Lungenfibrose oder Autoimmunerkrankungen in Verbindung stehen.



Die Entdeckung könnte helfen, zu verstehen, warum Frauen im Alter anders erkranken als Männer - zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz und Parkinson. Bisher wurden solche Unterschiede vor allem mit Hormonen oder Lebensstil erklärt. Die neue Studie eröffnet nun alternative Erklärungsansätze, so die Forscher.



Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass einige Gene der Stilllegung des Barr-Körperchen entkommen können, was zu einer höheren Genaktivität bei Frauen führt. Diese stehen im Verdacht, Krankheiten zu beeinflussen. "Wir haben jetzt erstmals nachgewiesen, dass mit zunehmendem Alter immer mehr Gene der Inaktivierung des Barr-Körperchens entkommen", sagte Daniel Andergassen, Gruppenleiter am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der TUM. Die Studie ist im Fachmagazin "Nature Aging" erschienen.





