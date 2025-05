Paris / London / Zürich - Gestützt von Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt der USA mit der EU sowie von positiven Konjunkturdaten haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag weiter angezogen. Der EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,5 Prozent auf 5.424 Punkte zu. Ausserhalb der Eurozone gewann der Schweizer SMI 0,4 Prozent auf 12.369 Zähler. An der Londoner Börse, die am Montag feiertagsbedingt geschlossen war, stieg der Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...