Auf dem Dach der Nordtribüne des Millerntor-Stadions entsteht nach eigener Aussage die weltweit erste Dachanlage in Regenbogenfarben. Sie wird eine Leistung von 316 Kilowatt haben. Der Bundesligist FC St. Pauli bekommt eine Photovoltaik-Anlage in Regenbogenfarben auf sein Stadiondach. Die Montage der Dachanlage übernimmt der Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick, wie es am Dienstag mitteilte. Sie starte in der Sommerpause. Insgesamt sollen 1080 Solarmodule mit einer Leistung von 316 Kilowatt in farbiger Laminierung in Regenbogenfarben auf dem Stadiondach montiert werden. Das farbgebende Verfahren ...

