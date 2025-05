Der jüngste Zollschock von Trump konnte die Aktienmärkte nur kurzfristig ausbremsen: In der neuen Woche setzte sich der Anstieg bereits wieder fort. Der US-Leitindex S&P 500 notierte am Dienstag vor Börseneröffnung bereits 1,5 Prozent im Plus, nachdem Donald Trump die 50-prozentigen Zölle gegen die EU vorerst ausgesetzt hatte. Damit dürfte sich die ungeliebte Rally, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...