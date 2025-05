Flix investiert bis zu 2,4 Milliarden Euro in 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge von Talgo und Siemens. Das Unternehmen stärkt damit seine Wettbewerbsposition im europäischen Fernverkehr. Flix investiert Milliarden in neue Hochgeschwindigkeitszüge - Talgo und Siemens erhalten Großauftrag Das deutsche Mobilitätsunternehmen Flix SE, bekannt durch seine grünen Fernbusse und Züge, hat einen der größten Aufträge in seiner Unternehmensgeschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...