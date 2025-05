Daimler Buses stellt auf dem UITP Summit in Hamburg erstmals einen eCitaro mit der vierten Batterie-Generation NMC4 aus. Regulär verbaut werden sollen diese Akkus der neuesten Generation ab 2026 - und zwar in allen Varianten des eCitaro. Auf dem UITP Summit vom 15. bis 18. Juni 2025 in Hamburg rückt Daimler Buses einen eCitaro mit neuen Akkus ins Zentrum. Denn die seit 2018 verfügbare Baureihe wechselt 2026 auf ihre mittlerweile vierte Batterie-Generation. ...

