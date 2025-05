Der DAX ist am Montag freundlich in die Woche gestartet, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Aufschub für die angekündigten EU-Zölle gewährt hat. Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 24.027,65 Zählern aus dem Handel. Für den heutigen Dienstag wird er wieder ein paar Punkte tiefer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX 0,2 Prozent im Minus bei 23.980 Zählern.Auf der Terminseite ist es am Dienstag weiter ruhig. Am Nachmittag steht in den USA die Veröffentlichung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...