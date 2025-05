Bei ThyssenKrupp stehen weitreichende Änderungen an. Man will sich in eine Holding umwandeln. Beteiligungen sollen eigenständig werden. Der Marine-Bereich soll an die Börse gebracht werden. Viele Details sind bisher offen. Der Aufsichtsrat muss sich damit noch beschäftigen. Im Jahresverlauf sollte die Situation klarer werden. Die Analysten ...

