Mit einem Verlust von gut -4% ist die Daimler Truck-Aktie am Mittwochmorgen das Schlusslicht im DAX. Konnte die gestrige Hauptversammlung dem weltgrößten Nutzfahrzeughersteller denn keinen Rückenwind bringen? Und was sollten Anleger jetzt tun? Viele Unwägbarkeiten First things first: Der heutige Kursrückgang der Daimler Truck-Aktie ist auf die Gewinnausschüttung des Lkw- und Busherstellers zurückzuführen. Die Dividende in Höhe von 1,90 € je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...