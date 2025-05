Die Bestellungen für langlebige Güter in den USA sind im April weniger als erwartet zurückgegangen.Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 99,00.Die Bestellungen für langlebige Güter in den Vereinigten Staaten (USA) sind im April um 6,3 % oder 19,9 Milliarden USD auf 296,3 Milliarden USD zurückgegangen, berichtete das US Census Bureau ...

