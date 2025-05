Gold bildet ein absteigendes Keilmuster, was auf eine Pause im bullischen Trend hinweist.XAU/USD wichtige technische Niveaus im Fokus: Unterstützung bei 3.200 USD vs. Widerstand bei 3.300 USD.Momentum bleibt neutral, hat jedoch eine leichte bullische Neigung.Gold handelt am Dienstag weiterhin innerhalb einer sich verengenden Konsolidierungsrange, nachdem ...

