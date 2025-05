Der Aktionärsbrief

Der Anbieter von Software für Videokonferenzen hat im ersten Quartal 2024/25 den Umsatz um 3 % auf 1,175?Mrd.?$ gesteigert, was 8?Mio.?$ über dem oberen Wert der Prognosebandbreite lag. Die Bruttomarge auf Non-GAAP-Basis sank leicht auf 79,2?%, da das Unternehmen weiterhin in KI-Entwicklung investiert. Auf Basis der soliden Quartalszahlen hob Zoom seine Umsatzprognose auf 4,8 bis 4,81?Mrd.?$ an, was einem Wachstum von ca. 3?% entspricht. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie soll nun 5,56 bis 5,59?$ erreichen, was über der bisherigen Spanne liegt. Mit einem KGV von 14,6 ist die Aktie nicht teuer, aber auch nicht spektakulär günstig.