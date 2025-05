Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) in allen Geschäftsfeldern den Umsatz gesteigert und zudem bei den Konzernerlösen eine neue Bestmarke für ein Startquartal aufgestellt. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage bilde weiterhin das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing die maßgebliche Umsatz- und Ertragssäule. Die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck seien indes weiterhin solide aufgestellt. Wie der Vorstand sehe GSC daher die Gesellschaft insgesamt gut auf Kurs, um die Unternehmensziele wie gewohnt auch 2025 wieder zu erreichen. Dabei stelle sich die Bilanz des Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von gut 68 Prozent, einer Barliquidität von knapp 110 Mio. Euro und nahezu keinen Bankverbindlichkeiten zum Quartalsende unverändert grundsolide dar. So gehe der Analyst davon aus, dass das CEWE-Management diese herausragende Position auch zukünftig verteidigen wolle und erwarte daher, dass die sich auf Basis des Dividendenvorschlags ergebende Ausschüttungsrendite von aktuell immerhin 2,9 Prozent in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen werde. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 143,00 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2025, 16:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 27.05.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102244

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.