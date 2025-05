Zürich - Der US-Dollar kann seine jüngsten Gewinne am Dienstagnachmittag nicht nur halten, sondern gar noch leicht ausbauen. Am vergangenen Freitag war der Greenback mit den jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen die EU deutlich unter Druck geraten. Aktuell geht die US-Währung zu 0,8259 Franken um. In der Nacht war das Dollar/Franken-Paar kurzzeitig sogar unter die Marke von 82 Rappen gefallen. Auch gegenüber dem Euro schlägt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...