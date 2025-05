Frankfurt am Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Jonathan Burkardt für das anstehende Final Four in der Nations League nachnominiert.



Der Angreifer vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 wird mit der Nationalmannschaft am Freitag das Teamquartier in Herzogenaurach beziehen, teilte der DFB am Dienstag mit.



Dort bereitet Nagelsmann sein Team auf das Halbfinale gegen Portugal am 4. Juni in München vor. Der 24 Jahre alte Burkardt hat bislang drei Länderspiele für Deutschland bestritten.



Damit reagiert der Bundestrainer auf den Ausfall von Angelo Stiller. Der Nationalspieler vom frisch gebackenen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart steht dem Bundestrainer für das Final Four in der Nations League wegen einer noch nicht komplett ausgeheilten Bänderverletzung am Sprunggelenk nicht zur Verfügung.





© 2025 dts Nachrichtenagentur